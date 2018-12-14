Николай Панков о доме в Елшанке: Володин ставит задачу — строить для людей

14 Дек. 15:01 2018-12-14T15:38:20+03:00

Два из шести подъездов находятся в высокой степени готовности

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Завершена кладка первого подъезда многоквартирного дома в Елшанке и началась кладка шестого. Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с подрядчиками и общественным советом поселка, как строится дом, которого с нетерпением ждут сотни людей.

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья — один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

Николай Панков напомнил строителям о задаче, поставленной Вячеславом Володиным — строить для людей. Так, чтобы они получили комфортное жилье с подсобными помещениями, благоустроенную территорию.

- Будет ли сдан дом вместе с поликлиникой — за это ответственность лежит на власти. Успеют ли вовремя подготовить качественный проект, провести межевание земли, — отметил Николай Панков.

Строительство каждого подъезда — на контроле у жителей. Ведь они уже знают, в каком из них получат квартиру. Как обещали подрядчики, темпы кладки ускорены. Два из шести подъездов — в наибольшей степени готовности, на первом кладка уже завершена. Одновременно идут внутренние работы, установка пластиковых окон. Жители отметили и то, что строительство не останавливается с утра до позднего вечера, так что проверку общественным контролем объект выдержал.

По мнению Николая Панкова, проекты спикера Госдумы помогают развиваться и строительной отрасли. Постепенно организации возвращают навыки быстрого и качественного строительства социальных объектов.

- Володин всегда внимательно относится к нуждам строителей, вникает во все их проблемы. И здесь мы видим хороший пример совместной работы с застройщиком, жителями поселка. Это позволило выйти на хороший уровень по организации и строительству, — подчеркнул Николай Панков.