На пожаре в Вольске погибли двое пенсионеров

14 Дек. 14:54 2018-12-14T15:34:42+03:00

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Следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух пенсионеров в Вольске.

- Возгорание произошло вчера, 13 декабря, около 23:00. Об этом оперативному дежурному «01» сообщили местные жители. Огонь был потушен, но дом успел выгорел дотла, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

По предварительным данным, стихия унесла жизни 71-летнего мужчины и 82-летней женщины. По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с газовой плитой.

Пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза прояснят все обстоятельства происшествия.