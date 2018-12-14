Завтра в Саратове и Энгельсе открываются елочные базары
Это более чем 100 адресов
В Саратове открываются елочные базарыФото: Екатерина Семенова
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С завтрашнего дня, 15 декабря, в Саратове и Энгельсе стартует продажа новогодних елок.
Общее количество торговых точек насчитывает более 100 адресов.
Три из них приходится на Фрунзенский район, пять — на Октябрьский.
В середине списка — Кировский, Волжский и Заводской районы.
Больше всего символов нового года продается в Ленинском районе. Там будет работать 15 адресов.
В Энгельсе купить зимнюю красавицу можно в 77 местах.
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