Завтра в Саратове и Энгельсе открываются елочные базары

14 Дек. 14:42 2018-12-14T15:05:58+03:00

Это более чем 100 адресов

Изменить размер текста: A A

С завтрашнего дня, 15 декабря, в Саратове и Энгельсе стартует продажа новогодних елок.

Общее количество торговых точек насчитывает более 100 адресов.

Три из них приходится на Фрунзенский район, пять — на Октябрьский.

В середине списка — Кировский, Волжский и Заводской районы.

Больше всего символов нового года продается в Ленинском районе. Там будет работать 15 адресов.

В Энгельсе купить зимнюю красавицу можно в 77 местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Елочные базары 2018 в Саратове: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Саратове запланировано на 15 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год

(подробнее)