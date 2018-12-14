2018-12-14T15:05:58+03:00
Общество

Завтра в Саратове и Энгельсе открываются елочные базары

Это более чем 100 адресов
Дарья Вострикова
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В Саратове открываются елочные базарыВ Саратове открываются елочные базарыФото: Екатерина Семенова
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С завтрашнего дня, 15 декабря, в Саратове и Энгельсе стартует продажа новогодних елок.

Общее количество торговых точек насчитывает более 100 адресов.

Три из них приходится на Фрунзенский район, пять — на Октябрьский.

В середине списка — Кировский, Волжский и Заводской районы.

Больше всего символов нового года продается в Ленинском районе. Там будет работать 15 адресов.

В Энгельсе купить зимнюю красавицу можно в 77 местах.

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