Глава «Т Плюс» и губернатор Саратовской области обсудили перспективы концессионного соглашения

14 Дек. 14:39 2018-12-14T14:48:39+03:00

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В Саратове состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера и губернатора области Валерия Радаева. Стороны обсудили условия концессионного соглашения в отношении теплосетевого комплекса города, а также проговорили дальнейшие перспективы работы в этом направлении.

- Вопрос с теплоснабжением нельзя решать точечно, он требует комплексного подхода. Сейчас наша общая задача преломить и коренным образом изменить ту ситуацию, которая долгое время складывалась в Саратове. Мы готовы работать в этом направлении и открыты к сотрудничеству, — сообщил глава региона.

В свою очередь Денис Паслер отметил, что компания планомерно увеличивает вложения в тепловые сети Саратова. В 2018 году «Т Плюс» направила 584 млн рублей (в 2017 году — 501 млн). В настоящее время прорабатывается вопрос по заключении концессионного соглашения теплосетевого комплекса в Саратове, которое позволит заменить муниципальные городские теплотрассы и повысить их надежность.

- Повреждаемость на наших магистральных сетях за последний год снизилась в разы. Что касается квартальных трубопроводов муниципалитета, то ими долгое время никто не занимался. В итоге сказываются эти «недоремонты» главным образом на конечном потребителе, — подчеркнул глава энергохолдинга.

Объем перекладок и ремонтов магистральных сетей Саратова растет с каждым годом: с 15,2 км в 2017 году до 18 км в 2018 году. Концессионное соглашение позволит также заменить муниципальные городские теплотрассы и повысить их надежность. Сейчас стороны занимаются его проработкой.