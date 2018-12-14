2018-12-14T14:45:08+03:00
Общество

Дело об отстранении от должности саратовского министра Соколова прекращено

Ранее министр был уволен по собственному желанию
Тимур Гадеев
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..Фото: Тимур Гадеев
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В Волжском суде Саратова прекращено рассмотрение дела о временном отстранении от должности министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Соколова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с ходатайством об отстранении чиновника на период следствия вышел следователь отдела по особо важным делам СУ СК РФ региона Станислав Белозерцев.

Решение вынесла судья Волжского района Наталья Спицына. Напомним, Соколова подозревают в превышении должностных полномочий и сокрытии 35 млн рублей.

Основная причина такого решения состоит в том, что министр формально уже уволен по собственному желанию официальным приказом от 13 декабря этого года.

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