Дело об отстранении от должности саратовского министра Соколова прекращено
В Волжском суде Саратова прекращено рассмотрение дела о временном отстранении от должности министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Соколова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с ходатайством об отстранении чиновника на период следствия вышел следователь отдела по особо важным делам СУ СК РФ региона Станислав Белозерцев.
Решение вынесла судья Волжского района Наталья Спицына. Напомним, Соколова подозревают в превышении должностных полномочий и сокрытии 35 млн рублей.
Основная причина такого решения состоит в том, что министр формально уже уволен по собственному желанию официальным приказом от 13 декабря этого года.