В СГЮА прошло выездное судебное заседание

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-14T14:32:44+03:00

Оно состоялось в рамках договора о сотрудничестве между Двенадцатым арбитражным апелляционным судом и СГЮА

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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии прошло очередное выездное судебное заседание Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Выездное судебное заседание организовано в полном соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также договора о сотрудничестве.

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В зале судебных заседаний СГЮА во время рассмотрения дел присутствовали обучающиеся академии. Судьей-докладчиком выступила судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического права Татьяна Волкова, также в состав судебной коллегии вошли председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Сергей Шараев и председатель III судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, Светлана Жаткина.

- Двенадцатый арбитражный апелляционный суд существует уже более 11 лет и в течение всего срока полномочий данного суда мы активно взаимодействуем с Саратовской государственной юридической академией. В рамках соглашения мы систематически проводим выездные судебные заседания в стенах СГЮА. Здесь прекрасно оборудован судебный зал, в котором есть весь необходимый реквизит. Сегодня мы рассмотрели четыре реальных дела, связанных со страхованием, и студенты наглядно смогли увидеть весь судебный процесс, — отметил Сергей Шараев.

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После окончания рассмотрения дел студенты СГЮА посетили мастер-класс Сергея Шараева, в рамках которого председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда представил подробный анализ деталей сегодняшних заседаний.

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- Увидеть реальное судебное заседание в стенах родного вуза для студентки, которая только делает первые шаги в юриспруденцию, очень важно. Мы смогли наблюдать весь судебный процесс. Особенно понравилось, что после судебного заседания мы смогли задать вопросы и получить разъяснения председателя суда. Огромное спасибо руководству академии и Двенадцатому арбитражному апелляционному суду за такую уникальную возможность познакомиться с процессом с практической точки зрения, — поделилась впечатлениями от мероприятия студентка 2 курса Юридического института правосудия и адвокатуры Наталья Сергиенко.