Директор предприятия в Татищевском районе вернул рабочим 420 тыс. рублей долга

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-14T14:31:15+03:00

Зарплату не получали 58 человек

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По итогам прокурорской проверки директора татищевского МАУ «Комфортный город» обязали вернуть рабочим 420 тыс. рублей долгов по зарплате.

- Районная прокуратура направила в суд заявление о выдаче начисленной, но невыплаченной заработной плате. Мировой судья выдал соответствующие судебные приказы, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После этого рабочие все-таки получили свои деньги.