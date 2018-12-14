Директор предприятия в Татищевском районе вернул рабочим 420 тыс. рублей долга
Зарплату не получали 58 человек
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По итогам прокурорской проверки директора татищевского МАУ «Комфортный город» обязали вернуть рабочим 420 тыс. рублей долгов по зарплате.
- Районная прокуратура направила в суд заявление о выдаче начисленной, но невыплаченной заработной плате. Мировой судья выдал соответствующие судебные приказы, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
После этого рабочие все-таки получили свои деньги.