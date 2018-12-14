2018-12-14T14:28:59+03:00
Общество

В Заводском районе снесли незаконно построенный ларек

Он находился на муниципальной земле
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 декабря, в Заводском районе администрация Саратова совместно с УФССП по области добились сноса незаконно построенного ларька.

- Павильон на Миллеровской улице, 64 демонтировали на основании решения суда. Строение располагалось на земле, принадлежащей муниципалитету. Только сегодня владелец помещения все-таки снес свою постройку, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

Жительница Заводского района Валентина Ивановна поделилась своим мнением. По ее словам, ларьки давно надо было снести. Жителям будет гораздо приятнее, если тут появятся клумба и парковки.

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