2018-12-14T14:07:31+03:00
Недвижимость

Зафиксирован двукратный рост количества коммунальных отходов, поступающих из районов Заволжья

Регоператор ставит задачу максимальное сокращение объемов захораниваемых отходов
Екатерина Семенова
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Объем ТКО из районов Заволжья Саратовской области, поступивших на экологически безопасные обработку и захоронение, увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На концессионные объекты единой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО в Заволжье в ноябре поступило более 20 тыс. кубометров коммунальных отходов. В декабре среднесуточный приход превысил 700 кубометров.

Возросший объем поступлений твердых коммунальных отходов на мусороперегрузочные станции Левобережья говорит об «обелении» отрасли в результате изменения порядка обращения с ТКО и работы Регоператора.

Действующие на территории Саратовской области концессионные объекты по обращению с отходами позволяют охватить работой новой коммунальной инфраструктуры все населенные пункты, расположенные в зоне обслуживания. Регоператор Саратовской области обеспечивает важнейшую задачу экологически безопасных обработки и захоронения образуемого массива ТКО.

Мусороперегрузочные станции позволяют снизить расходы на транспортирование отходов в места обезвреживания, а также предварительно извлечь отходы более высокого класса опасности, таких как шины, аккумуляторы и т. д. АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Главной задачей компания ставит перед собой максимальное сокращение объемов захораниваемых остатков ТКО и их полную экологическую безопасность.

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