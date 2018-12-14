Продавщица из Звонаревки тайком сняла с телефона гостя 8 тыс. рублей

14 Дек. 13:29 2018-12-14T14:06:46+03:00

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Жительницу Звонаревки Марксовского района осудили за украденные деньги с чужого банковского счета.

- Установлено, что 29 сентября 2018 года 22-летняя продавец кафе «Маэстро» тайком перевела своему знакомому 8 тыс. рублей со счета 31-летнего посетителя. Она зашла в «Мобильный банк» через телефон мужчины, который тот оставил на столе, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Ничего не знавший о краже друг обналичил деньги и отдал женщине.

Суд назначил воровке полтора года условного срока.