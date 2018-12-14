Продавщица из Звонаревки тайком сняла с телефона гостя 8 тыс. рублей
Посетителя обокрали в кафе «Маэстро»
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Жительницу Звонаревки Марксовского района осудили за украденные деньги с чужого банковского счета.
- Установлено, что 29 сентября 2018 года 22-летняя продавец кафе «Маэстро» тайком перевела своему знакомому 8 тыс. рублей со счета 31-летнего посетителя. Она зашла в «Мобильный банк» через телефон мужчины, который тот оставил на столе, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Ничего не знавший о краже друг обналичил деньги и отдал женщине.
Суд назначил воровке полтора года условного срока.