СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-14T13:26:22+03:00

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В Саратовской области ожидается похолодание до -18 градусов. Также в ближайшие дни уйдет снегопад. Осадки пришли вместе с Каспийским циклоном, но через несколько дней он отойдет, что повлечет понижение температуры.

- Сегодня-завтра, 14–15 декабря, в восточных районах региона пройдут осадки 1–5 мм, а после прекратятся, — сказал «КП-Саратов» начальник саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин.

Он также отметил, что температура начнет понижаться с воскресенья. К понедельнику, 17 декабря, по области ночью будет от -13 до -18 градусов, днем — от -7 до -12. В Саратове днем от -8 до -10, а ночью от -14 до -16.

- Столбик термометра начнет повышаться к середине недели, 19-20 декабря. В регионе будет от -9 до -14, а в областном центре днем от -6 до -11, а в темное время суток от -10 до -12, — добавил главный метеоролог области.

Михаил Болтухин также сказал одеваться по погоде, напомнив, что мы живем в средней полосе России, а не на юге.