Министр Соколов остался без адвоката из-за снегопада в Саратове

14 Дек. 13:17 2018-12-14T14:43:04+03:00

Защитник не смог добраться до суда

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В Волжском районном суде Саратова сегодня, 14 декабря, должно продолжиться заседание по делу Дмитрия Соколова.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», министр природных ресурсов и экологии Соколов пришел в суд без своего адвоката.

Оказалось, защитник не смог добраться до места из-за сложных погодных условий. Напомним, в Саратове из-за сильного снегопада возникли проблемы с транспортом.

Судья Наталья Спицына объявила короткий перерыв на 15 минут.

Суд предоставил Соколову нового адвоката Георгия Джанелидзе.