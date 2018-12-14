Министр Соколов остался без адвоката из-за снегопада в Саратове
Защитник не смог добраться до суда
Дмитрий Соколов в судеФото: Тимур Гадеев
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В Волжском районном суде Саратова сегодня, 14 декабря, должно продолжиться заседание по делу Дмитрия Соколова.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», министр природных ресурсов и экологии Соколов пришел в суд без своего адвоката.
Оказалось, защитник не смог добраться до места из-за сложных погодных условий. Напомним, в Саратове из-за сильного снегопада возникли проблемы с транспортом.
Судья Наталья Спицына объявила короткий перерыв на 15 минут.
Суд предоставил Соколову нового адвоката Георгия Джанелидзе.