2018-12-14T14:00:00+03:00
Происшествия

Владелицу саратовского картинг-центра будут судить за сломанную ногу ребенка

Уголовное дело направлено в суд
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет владелица саратовского картинг-центра «Адреналин».

- По версии следствия, заведение появилось в июне 2016 года во Фрунзенском районе Саратова. 10 марта 2018 года туда пришел восьмилетний мальчик. На территории центра он, будучи в картинг-автомобиле, врезался в ограждение трассы. Ребенок получил закрытый перелом костей правой голени. Судебная экспертиза подтвердила, что машина не соответствовала требованиям государственного стандарта. На владелицу центра заведено уголовное дело, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Семье пострадавшего возместили ущерб. Еще до окончания следствия 29-летняя предпринимательница признала свою вину.

Уголовное дело передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

8-летний мальчик сломал ногу в картинг-центре

Он врезался на машине в ограждение

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера