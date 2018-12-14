Владелицу саратовского картинг-центра будут судить за сломанную ногу ребенка

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-14T14:00:00+03:00

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Перед судом предстанет владелица саратовского картинг-центра «Адреналин».

- По версии следствия, заведение появилось в июне 2016 года во Фрунзенском районе Саратова. 10 марта 2018 года туда пришел восьмилетний мальчик. На территории центра он, будучи в картинг-автомобиле, врезался в ограждение трассы. Ребенок получил закрытый перелом костей правой голени. Судебная экспертиза подтвердила, что машина не соответствовала требованиям государственного стандарта. На владелицу центра заведено уголовное дело, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Семье пострадавшего возместили ущерб. Еще до окончания следствия 29-летняя предпринимательница признала свою вину.

Уголовное дело передано в суд.

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