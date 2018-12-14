Владелицу саратовского картинг-центра будут судить за сломанную ногу ребенка
Перед судом предстанет владелица саратовского картинг-центра «Адреналин».
- По версии следствия, заведение появилось в июне 2016 года во Фрунзенском районе Саратова. 10 марта 2018 года туда пришел восьмилетний мальчик. На территории центра он, будучи в картинг-автомобиле, врезался в ограждение трассы. Ребенок получил закрытый перелом костей правой голени. Судебная экспертиза подтвердила, что машина не соответствовала требованиям государственного стандарта. На владелицу центра заведено уголовное дело, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Семье пострадавшего возместили ущерб. Еще до окончания следствия 29-летняя предпринимательница признала свою вину.
Уголовное дело передано в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
8-летний мальчик сломал ногу в картинг-центре
Он врезался на машине в ограждение