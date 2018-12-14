Синоптики обещают продолжение снегопада в Саратове
МЧС предупреждает о соблюдении безопасности в непогоду
Снегопад в СаратовФото: Екатерина Семенова
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В ночь с пятницы на субботу, 15 декабря, в Саратовской области продолжится сильный снег. По данным саратовского Гидрометцентра выпадет от 6 до 19 мм осадков.
Кроме того, возможна слабая метель, подстегиваемая северным и северо-восточным ветром 4–9 м\с. Местами скорость возрастет до 13 м\с.
Температура ночью от -3 до -8, днем в субботу от -2 до -7.
- Убедительно просим соблюдать меры личной безопасности связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями, — заявили в ГУ МЧС России по Саратовской области.