2018-12-14T13:50:48+03:00
Недвижимость

Синоптики обещают продолжение снегопада в Саратове

МЧС предупреждает о соблюдении безопасности в непогоду
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Снегопад в СаратовСнегопад в СаратовФото: Екатерина Семенова
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В ночь с пятницы на субботу, 15 декабря, в Саратовской области продолжится сильный снег. По данным саратовского Гидрометцентра выпадет от 6 до 19 мм осадков.

Кроме того, возможна слабая метель, подстегиваемая северным и северо-восточным ветром 4–9 м\с. Местами скорость возрастет до 13 м\с.

Температура ночью от -3 до -8, днем в субботу от -2 до -7.

- Убедительно просим соблюдать меры личной безопасности связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями, — заявили в ГУ МЧС России по Саратовской области.

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