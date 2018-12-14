14 Дек. 12:12 2018-12-14T13:46:45+03:00

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Сегодня утром, 14 декабря, у села Безымянное в Энгельсском районе на трассе Саратов — Ершов — Озинки столкнулись две иномарки.

- 46-летний водитель автомобиля Ford Focus из-за сложных погодных условий не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 67-летнего мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП шофер и пассажирка автомобиля Chevrolet госпитализированы. Обстоятельства выясняются.