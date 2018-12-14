2018-12-14T12:12:25+03:00
Происшествия

На трассе Саратов-Ершов-Озинки столкнулись две иномарки

Двое человек госпитализированы
Тимур Гадеев
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Сегодня утром в Энгельском районе на трассе Саратов-Ершов-Озинки у села Безымянное столкнулись две иномарки.

- 46-летний водитель автомобиля Ford Fokus, в пути следования из-за сложных погодных условий, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Chevrolet Lacetti под управлением 67-летнего водителя.

В результате ДТП, водитель и пассажир женщина автомобиля Chevrolet госпитализированы. Обстоятельства выясняются.

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