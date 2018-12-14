2018-12-14T13:33:12+03:00
Недвижимость

ООО «КВС» реконструирует напорный коллектор в поселке Жасминный

Это позволит обеспечить жителей чистой водой
Екатерина Семенова
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Строительство и реконструкция сетей водоотведения — одно из основных направлений инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». От состояния данных объектов водокомплекса напрямую зависит экологическая обстановка региона, а также развитие городского пространства. В рамках концессионного соглашения ООО «КВС» в 2019 году планирует масштабное обновление канализационных насосных станций (КНС) в поселках Зональный и Мирный. Уже ведутся работы по строительству централизованной системы водоотведения в поселке Юриш. В ближайшее время будет начата реконструкция напорного канализационного коллектора под КНС №13 в поселке Жасминный.

Коммуникации, обеспечивающие водоотведение поселка, исчерпали свой производственный ресурс. Новый коллектор позволит вывести их из эксплуатации, обеспечив жителей микрорайона качественной и экологически-безопасной услугой водоотведения. Согласно проектной документации новый участок сетей будет проходить по улице Строителей от КНС до улицы Моисеева и по ней до Песчано-Уметского тракта. Общая протяженность реконструируемого объекта составит 1 920 м в две нитки, а диаметр новых коммуникаций — 250 мм.

Основная часть трассы расположена под проезжей частью дороги. С целью минимизации объема вскрышных работ, строительство коллектора будет производиться методом горизонтально-направленного бурения, при котором полиэтиленовый трубопровод протягивается под землей. Материалы, используемые в процессе реконструкции, обеспечат надежное безаварийное функционирование объекта на срок не менее 50 лет.

В результате поэтапного обновления объектов водоотведения существенно улучшится общее состояние городской канализационной системы, появятся новые возможности для развития жилой зоны и социальной инфраструктуры. Также будет достигнут позитивный экологический эффект за счет централизованной и безопасной транспортировки канализационных стоков к месту их биологической очистки.

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