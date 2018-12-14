После драки усилена охрана «Триумф Молла» в Саратове
Полиция дежурит возле входа и на этажах
Полиция дежурит в "Триумф Молле"Фото: Тимур Гадеев
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В саратовском торговом центре «Триумф Молл» увеличено число полицейских.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», теперь автобус с правоохранителями дежурит в непосредственной близости от центрального входа. На двух этажах ТЦ замечено около десяти стражей порядка.
В ГУ МВД подтвердили, что количество полицейских действительно было увеличено. Это связано с недавней дракой в «Триумф Молле».
Драка в "Триумф-Молле".