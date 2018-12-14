Суд закрыл спортшколу в Шиханах

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-14T12:16:03+03:00

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В Саратовской области по решению суда закрыта детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Шиханы.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении судебных приставов, деятельность учреждения была приостановлена на семь суток.

В ходе проверки выяснилось, что ДЮСШ работала без лицензии. Директору вручили постановление об исполнительном производстве. Приставы опечатали спортзалы для занятия каратэ и дзюдо, тир и вход на стадион.

Сейчас руководство школы подготавливает необходимую лицензию.