2018-12-14T12:16:03+03:00
Общество

Суд закрыл спортшколу в Шиханах

Учреждение работало без лицензии
Екатерина Семенова
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В Саратовской области по решению суда закрыта детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Шиханы.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении судебных приставов, деятельность учреждения была приостановлена на семь суток.

В ходе проверки выяснилось, что ДЮСШ работала без лицензии. Директору вручили постановление об исполнительном производстве. Приставы опечатали спортзалы для занятия каратэ и дзюдо, тир и вход на стадион.

Сейчас руководство школы подготавливает необходимую лицензию.

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