Суд закрыл спортшколу в Шиханах
Учреждение работало без лицензии
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В Саратовской области по решению суда закрыта детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Шиханы.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении судебных приставов, деятельность учреждения была приостановлена на семь суток.
В ходе проверки выяснилось, что ДЮСШ работала без лицензии. Директору вручили постановление об исполнительном производстве. Приставы опечатали спортзалы для занятия каратэ и дзюдо, тир и вход на стадион.
Сейчас руководство школы подготавливает необходимую лицензию.