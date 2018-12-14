Чужая фамилия не спасла саратовского вора от наказания

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-14T12:12:48+03:00

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Вчера, 13 декабря, в 14:00, у дома на Безымянной улице Саратова росгвардейцы задержали 43-летнего саратовца.

- Он совпадал по приметам с местным жителем, который разыскивается за кражу в Кировском районе. Мужчина специально представился чужим именем и фамилией. Сошлось все, кроме окончания фамилии. Он сказал «ев» вместо «ов». В ходе разбирательства гражданин все-таки назвал свои настоящие данные, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Выяснилось, что задержанный уже месяц находится в федеральном розыске. За его спиной девять обвинительных приговоров за кражи.

Злоумышленник признался, что по пьяни похитил видеорегистратор из машины, а когда осознал, что натворил, решил податься на заработки в село.

Теперь с ним будет разбираться полиция.