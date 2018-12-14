2018-12-14T12:12:48+03:00
Происшествия

Чужая фамилия не спасла саратовского вора от наказания

Он хотел обмануть росгвардейцев
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 13 декабря, в 14:00, у дома на Безымянной улице Саратова росгвардейцы задержали 43-летнего саратовца.

- Он совпадал по приметам с местным жителем, который разыскивается за кражу в Кировском районе. Мужчина специально представился чужим именем и фамилией. Сошлось все, кроме окончания фамилии. Он сказал «ев» вместо «ов». В ходе разбирательства гражданин все-таки назвал свои настоящие данные, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Выяснилось, что задержанный уже месяц находится в федеральном розыске. За его спиной девять обвинительных приговоров за кражи.

Злоумышленник признался, что по пьяни похитил видеорегистратор из машины, а когда осознал, что натворил, решил податься на заработки в село.

Теперь с ним будет разбираться полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера