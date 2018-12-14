На окраине Энгельса застрял автобус с пассажирами. Подробности

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-14T11:45:17+03:00

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Как мы уже сообщали, сегодня утром очевидец выложил в соцсеть фото застрявшего на Волжском проспекте 46 автобуса №246 с людьми. Подробности выяснили региональные полицейские.

- Водитель автобуса начал движение от остановочного кармана и из-за сильно заснеженной дороги забуксовал. В результате чего, водитель автобуса съехал с проезжей части, - подтвердили в ГИБДД региона.

Ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Сейчас автобус пытаются вытащить из кювета.