На окраине Энгельса застрял автобус с пассажирами. Подробности
Автобус забуксовал возле остановочного кармана
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Как мы уже сообщали, сегодня утром очевидец выложил в соцсеть фото застрявшего на Волжском проспекте 46 автобуса №246 с людьми. Подробности выяснили региональные полицейские.
- Водитель автобуса начал движение от остановочного кармана и из-за сильно заснеженной дороги забуксовал. В результате чего, водитель автобуса съехал с проезжей части, - подтвердили в ГИБДД региона.
Ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Сейчас автобус пытаются вытащить из кювета.