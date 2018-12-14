2018-12-14T11:43:34+03:00
Общество

Пассажиры трамвая №11 в Саратове толкали застрявший вагон

Свидетелем стал депутат Госдумы
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о ЧП в Саратове.

- Метод борьбы со снегом показали пассажиры трамвая №11. Он застрял на перекрестке с рынком Сенной, — сообщил депутат.

По словам Панкова, общими усилиями пассажирам удалось толкнуть вагон.

- Последним сел в трамвай вагоновожатый. В желтой жилеточке он убедился, что никто не потерян, — написал Панков.

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