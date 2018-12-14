2018-12-14T11:44:04+03:00
Происшествия

В Саратове убийцу коммерческого партнера приговорили к 9,5 года

Суд признал его виновным
Тимур Гадеев
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В Саратове мужчину признали виновным в убийстве своего компаньона по бизнесу.

Как уже писала «КП-Саратов», 23 августа 2018 года в помещении Центрального рынка на Большой Горной между 39-летним Сананом Сардаровым и его 49-летним партнером произошел конфликт из-за финансовых разногласий. В ходе ссоры Сардаров нанес товарищу многочисленные удары ножом и скрылся. Потерпевший скончался в больнице.

- Несмотря на непризнание Сардаровым своей вины, суд счел собранные следователями доказательства достаточными для признания злоумышленника виновным, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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