2018-12-14T11:12:45+03:00
Недвижимость

На уборку снега в Саратове выведут почти 5 тыс. человек

Администрация привлечет работников промпредприятий, магазинов и УК
Екатерина Семенова
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Председатель комитета дорожного хозяйства Саратова Геннадий Свиридов прокомментировал работы по уборке снега.

По его словам, ежедневно убирать город выходят до 170 рабочих и 150 единиц техники. По графику в часы пик они работают преимущественно на второстепенных улицах, чтобы не мешать транспортному потоку.

- Сотрудники Госавтоинспекции мониторят въезды в город, спуски и путепроводы, отсекается крупногабаритный транспорт. Фуры допускаются в город только в ночные часы, когда меньше трафик, — сказал Свиридов.

Он также отметил, что утром 14 декабря глава Саратова Михаил Исаев поручил активизировать работу по очистке улиц и дворов. Кроме сотрудников коммунальных служб выйдут более 1,9 тыс. сотрудников УК и ТСЖ. Также планируется привлечь к уборке почти 400 человек от промышленных предприятий и 2,5 тыс. — от магазинов.

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