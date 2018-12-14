В Саратове два парня украли по «Киндер Сюрпризу»
В отношении них возбуждено уголовное дело за грабеж
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова два парня совершили кражу сладостей в магазине.
- Вчера, 13 декабря, в полицию обратилась 46-летняя гражданка из Красного Текстильщика, которая рассказала, что ночью 10 декабря в магазине на Чернышевского, 4 неизвестные открыто украли два «Киндер Сюрприза Макси», — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.
Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались два парня — 25-летний ранее не привлекавшийся и 21-летний рецидивист.
Похитители уже признались в преступлении, теперь они под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело за грабеж.