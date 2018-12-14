В Саратовской области открыли трассу Озинки — граница Республики Казахстан

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-14T11:28:46+03:00

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Сегодня, 14 декабря, с 8:00 снято ограничение движения транспорта на участке автомобильной дороги А-298 «Озинки — граница Республики Казахстан».

- Ход машин осуществляется в штатном режиме, заторов нет. Во избежание пробок и ЧП в Озинском районе вдоль трассы развернут оперативный штаб, — рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.

Напомним, в связи со снегопадом и гололедом на участке автомобильной дороги А-298 с 311 по 323-й км вечером 13 декабря было закрыто движение для всех видов автотранспорта из Саратовской области в направлении Казахстана и обратно.