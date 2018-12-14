2018-12-14T11:24:41+03:00
Происшествия

В Саратове поймали обезумевших солевиков

Внимание росгвардейцев привлекло поведение мужчин
Дарья Вострикова
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Вчера, 13 декабря, около двух часов ночи, в Волжском районе Саратова росгвардейцы задержали наркоманов.

- Внимание дорожного патруля привлек автомобиль, который стоял около дома на улице Усть-Курдюмская. Свет от витрины находящегося рядом магазина падал на машину, в которой сидели подозрительно активные мужчины и сильно жестикулировали. Как только стражи порядка подошли к авто, оно тут же рвануло вперед. Сотрудники вневедомственной охраны остановили транспорт. Один из пассажиров попытался втихую скинуть какие-то пакетики, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Исследование показало, что парни хранили про себе 0,22 грамма «соли». На место событий вызвали оперативников.

Проверка показала, что закон нарушили 29, 24 и 41-летние жители Энгельса. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.

На самого младшего наркомана заведено уголовное дело. Возможно, это будет его второй обвинительный приговор.

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