2018-12-14T10:44:17+03:00
Происшествия

Заявление об увольнении по собственному желанию министра Соколова было подписано вчера

Информацию подтвердили в пресс-службе губернатора региона
Тимур Гадеев
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Документ, подтверждающий уход министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова по собственному желанию, был подписан вчера, 13 декабря.

- Заявление об увольнении по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Соколова было подписано вчерашним числом, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, Соколов заявил, что написал заявление об уходе по собственному желанию еще в понедельник, 10 декабря. Об этом он сказал вчера, 13 декабря, в Волжском районном суде Саратова на слушаниях дела об отстранении его от должности на время следствия по делу о злоупотреблении должностными полномочиями на сумму в 35 млн рублей.

Однако выяснилось, что подписали его только вчера, как раз во время слушаний по делу Соколова.

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