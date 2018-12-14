2018-12-14T10:47:23+03:00
Происшествия

В отношении еще одного саратовского министра возбуждено очередное уголовное дело

Следствие считает, что она распорядилась выплатить главе администрации слишком большую премию
Екатерина Семенова
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Возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшей главы Балашовского района Елены Щербаковой (ныне министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области).

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ее подозревают в превышении полномочий.

По предварительной версии, в 2015 году она незаконно назначила премию главе администрации Александру Москалеву в сумме 80 тыс. рублей.

При этом уже расследуется уголовное дело, что в 2016 году Щербакова также назначила премию главе администрации в сумме 350 тыс. рублей.

Различие между эпизодами состоит в том, что премия в 80 тыс. рублей была выдана по законным основаниям, но в размере значительно больше допустимого. Во втором же случае, когда речь идет о сумме 350 тыс. рублей, — оснований для выплаты не было вовсе.

Правонарушения выявили сотрудники УФСБ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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