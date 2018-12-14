В отношении еще одного саратовского министра возбуждено очередное уголовное дело
Возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшей главы Балашовского района Елены Щербаковой (ныне министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области).
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ее подозревают в превышении полномочий.
По предварительной версии, в 2015 году она незаконно назначила премию главе администрации Александру Москалеву в сумме 80 тыс. рублей.
При этом уже расследуется уголовное дело, что в 2016 году Щербакова также назначила премию главе администрации в сумме 350 тыс. рублей.
Различие между эпизодами состоит в том, что премия в 80 тыс. рублей была выдана по законным основаниям, но в размере значительно больше допустимого. Во втором же случае, когда речь идет о сумме 350 тыс. рублей, — оснований для выплаты не было вовсе.
Правонарушения выявили сотрудники УФСБ.
Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Министра природных ресурсов подозревают в списании 35 млн рублей
Уголовное дело в отношении Дмитрия Соколова: подробности