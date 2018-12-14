2018-12-14T10:47:23+03:00
Происшествия

В отношении еще одного саратовского министра возбуждено очередное уголовное дело

Следствие считает, что она распорядилась выплатить главе администрации слишком большую премию
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшей главы Балашовского района Елены Щербаковой (ныне министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области).

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ее подозревают в превышении полномочий.

По предварительной версии, в 2015 году она незаконно назначила премию главе администрации Александру Москалеву в сумме 80 тыс. рублей.

При этом уже расследуется уголовное дело, что в 2016 году Щербакова также назначила премию главе администрации в сумме 350 тыс. рублей.

Различие между эпизодами состоит в том, что премия в 80 тыс. рублей была выдана по законным основаниям, но в размере значительно больше допустимого. Во втором же случае, когда речь идет о сумме 350 тыс. рублей, — оснований для выплаты не было вовсе.

Правонарушения выявили сотрудники УФСБ.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министра природных ресурсов подозревают в списании 35 млн рублей

Уголовное дело в отношении Дмитрия Соколова: подробности

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики обещают продолжение снегопада в Саратове
На трассе Саратов-Ершов-Озинки столкнулись две иномарки
ООО «КВС» реконструирует напорный коллектор в поселке Жасминный
После драки усилена охрана «Триумф Молла» в Саратове
Суд закрыл спортшколу в Шиханах
Чужая фамилия не спасла саратовского вора от наказания
Горожане падают с лестницы станции Саратов-2
На окраине Энгельса застрял автобус с пассажирами. Подробности
Пассажиры трамвая №11 в Саратове толкали застрявший вагон
ДТП в Ленинском районе прервало движение троллейбусов №10
В Саратове убийцу коммерческого партнера приговорили к 9,5 года
На уборку снега в Саратове выведут почти 5 тыс. человек
В Саратове два парня украли по «Киндер Сюрпризу»
В Саратовской области открыли трассу Озинки — граница Республики Казахстан
В Саратове поймали обезумевших солевиков
Заявление об увольнении по собственному желанию министра Соколова было подписано вчера
На пожаре в Вольске погибли женщина и мужчина
В Ленинском районе продолжают отключать холодную воду
Саратовский гордеп проверила магазины Ленинского района
В Энгельсе горел заброшенный дом
На Большой Затонской у моста Саратов — Энгельс провалился асфальт
Саратовцы не могут попасть в Горпарк из-за выпавшего снега