2018-12-14T10:13:25+03:00
Недвижимость

На Большой Затонской у моста Саратов Энгельс провалился асфальт

На минувшей неделе здесь вела раскопки компания «Спецгазстрой» и образовались гигантские пробки
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Канава поперек Большой Затонской. Фото очевидцевКанава поперек Большой Затонской. Фото очевидцев
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На улице Большая Затонская в Саратове после вскрышных работ газовиков под вновь уложенным асфальтом осел грунт. Как сообщают очевидцы, в результате поперек улицы образовалась канава, достаточной глубины, чтобы автомобили с небольшим дорожным просветом задевали дорогу.

Напомним, здесь в течение почти 10 дней до 5 ноября вели работы специалисты компания «Спецгазстрой». Проезжая часть была перекрыта для автомобилей възжающих и съезжающих с моста Саратов-Энгельс. Из-за этого практически каждый день за много кварталов до места работ, как в Саратове, так и в Энгельсе образовывались гигантские заторы. Автомобилисты и пассажиры автобусов стояли в пробках часами.

Заторы в Саратове вечером 28 ноября. Яндекс.Пробки

Заторы в Саратове вечером 28 ноября. Яндекс.Пробки

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