На Большой Затонской у моста Саратов — Энгельс провалился асфальт
На улице Большая Затонская в Саратове после вскрышных работ газовиков под вновь уложенным асфальтом осел грунт. Как сообщают очевидцы, в результате поперек улицы образовалась канава, достаточной глубины, чтобы автомобили с небольшим дорожным просветом задевали дорогу.
Напомним, здесь в течение почти десяти дней до декабря вели работы специалисты компания «Спецгазстрой». Проезжая часть была перекрыта для автомобилей, въезжающих и съезжающих с моста Саратов — Энгельс. Из-за этого практически каждый день за много кварталов до места работ, как в Саратове, так и в Энгельсе образовывались гигантские заторы. Автомобилисты и пассажиры автобусов стояли почти неподвижно часами.
Заторы в Саратове вечером 28 ноября. Яндекс.Пробки