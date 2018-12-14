Из-за снегопада в Саратовской области спасатели будут дежурить на трассе в Озинском районе

14 Дек. 09:56 2018-12-14T10:27:02+03:00

Безопасность автодороги будут контролировать две поисково-спасательные службы

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Областные и ершовские спасатели сгруппировали личный состав, технику и техсредства на трассе Саратов — Озинки.

- Через Озинский район проезжают сотни большегрузов, которым в такую погоду всегда требуется помощь. Кого-то нужно отбуксировать, кого-то согреть и накормить, — пояснили «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Кроме того, на обочине трассы будут развернуты палатки для обогрева всех желающих участников дорожного движения в этом районе.