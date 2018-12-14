Число пользователей карты «Мир» в Саратовской области выросло вдвое

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-14T10:21:41+03:00

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В Саратовской области на десять месяцев этого года выпущено 693,5 тыс. карт «Мир».

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении по Саратовской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом это в два раза больше.

Также выросла доля карт «Мир» — с 10 до 20%.

В 15 раз увеличилось число транзакций по карте «Мир» и в 14 — объемы платежей. Общая сумма составила 5 млрд рублей.