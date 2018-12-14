В Александровке водитель на «Ниве» сбил пьяного пенсионера
Он шел навстречу машине
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Сегодня, 14 декабря, на улице Центральная поселка Александровка Саратовского района 31-летний водитель «Нивы» сбил 63-летнего мужчину.
- По предварительным данным, пенсионер был пьян. Он шел в одежде без светоотражающих элементов навстречу автомобилю. Гражданин получил незначительные травмы, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
Прибывшие медики оказали помощь пешеходу. Госпитализация ему не потребовалась.
На месте работала дорожная инспекция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.