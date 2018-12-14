В Александровке водитель на «Ниве» сбил пьяного пенсионера

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-14T10:16:07+03:00

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Сегодня, 14 декабря, на улице Центральная поселка Александровка Саратовского района 31-летний водитель «Нивы» сбил 63-летнего мужчину.

- По предварительным данным, пенсионер был пьян. Он шел в одежде без светоотражающих элементов навстречу автомобилю. Гражданин получил незначительные травмы, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Прибывшие медики оказали помощь пешеходу. Госпитализация ему не потребовалась.

На месте работала дорожная инспекция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.