В Хвалынске женщина брызнула в лицо соседке из перцового баллончика

14 Дек. 09:27 2018-12-14T09:30:01+03:00

За это она заплатит 10 тыс. рублей

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В Хвалынске Саратовской области вынесено судебное решение по делу о компенсации морального вреда.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, 1 сентября во время ссоры двух соседок одна брызнула в лицо другой из перцового баллончика.

Это привело к химическому ожогу глаз у потерпевшей. Ей пришлось обратиться в больницу.

Добровольно компенсировать моральный и физический вред женщина отказалась. Поэтому пострадавшая обратилась в суд, который взыскал со злоумышленницы 10 тыс. рублей.