В Хвалынске женщина брызнула в лицо соседке из перцового баллончика
За это она заплатит 10 тыс. рублей
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В Хвалынске Саратовской области вынесено судебное решение по делу о компенсации морального вреда.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, 1 сентября во время ссоры двух соседок одна брызнула в лицо другой из перцового баллончика.
Это привело к химическому ожогу глаз у потерпевшей. Ей пришлось обратиться в больницу.
Добровольно компенсировать моральный и физический вред женщина отказалась. Поэтому пострадавшая обратилась в суд, который взыскал со злоумышленницы 10 тыс. рублей.