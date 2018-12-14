Снег и наледь с крыш школ и детских садов пропали только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-14T09:22:43+03:00

Это произошло в Духовницком районе

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После вмешательства прокуратуры с крыш 12 образовательных учреждений Духовницкого района счистили снег и наледь.

Неубранные кровли представляли опасность для детей, работников и гостей учреждений. Нарушения в сфере благоустройства были выявлены в ходе проверки, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Внесенное в адрес управления образования районной администрации представление прокуратуры заставило исчезнуть снег и наледь.