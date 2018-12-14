Снег и наледь с крыш школ и детских садов пропали только после вмешательства прокуратуры
Это произошло в Духовницком районе
Изменить размер текста:
После вмешательства прокуратуры с крыш 12 образовательных учреждений Духовницкого района счистили снег и наледь.
Неубранные кровли представляли опасность для детей, работников и гостей учреждений. Нарушения в сфере благоустройства были выявлены в ходе проверки, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Внесенное в адрес управления образования районной администрации представление прокуратуры заставило исчезнуть снег и наледь.