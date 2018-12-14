В Саратове 14-летний подросток угнал у отчима Opel Corsa

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-14T09:24:00+03:00

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В минувший понедельник, 11 декабря, в полицию обратился 39-летний мужчина с заявлением, что неизвестные угнали у него автомобиль Opel Corsa.

- По подозрению в совершении угона спустя три дня был задержан 14-летний пасынок потерпевшего, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Подросток дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен в исправном состоянии.