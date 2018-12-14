Панков призвал коммунальщиков не спать

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-14T08:57:40+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный уборке снега в Саратове.

- Коммунальщики, не спать! В конце рабочей недели снегопад усилился. Город заносит снегом. Стихия пока не отступает. Городские службы вступили в бой. Тяжело. Их труд виден. Хотя этого мало. Утро началось с девятибалльных пробок. Отмечу, что с поступлением новой спецтехники у жителей больше возможностей спрашивать с городской власти. Не только по расчистке проезжей части, но и тротуаров. Чтобы привлекались все ресурсы, была четкая организация, — написал Николай Панков.