2018-12-14T09:22:17+03:00
Происшествия

За кражу из саратовского магазина задержаны два рецидивиста

Подозреваемые похитили продукты из магазина
Тимур Гадеев
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Накануне 13 декабря, за кражу продуктов из саратовского магазина задержаны ранее неоднократно судимые мужчины.

- Неизвестные, находясь в продуктовом магазине по улице Хользунова, открыто похитили товары на 1 692 рубля, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в преступлении через несколько часов были задержаны двое мужчин 39 и 30 лет. Возбуждено уголовное дело.

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