За кражу из саратовского магазина задержаны два рецидивиста
Подозреваемые похитили продукты из магазина
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Накануне 13 декабря, за кражу продуктов из саратовского магазина задержаны ранее неоднократно судимые мужчины.
- Неизвестные, находясь в продуктовом магазине по улице Хользунова, открыто похитили товары на 1 692 рубля, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По подозрению в преступлении через несколько часов были задержаны двое мужчин 39 и 30 лет. Возбуждено уголовное дело.