2018-12-14T08:50:30+03:00
Общество

После сильного снегопада убирать улицы Саратова будут 165 рабочих

На дороги высыпали 552 тонны песка и соли
Дарья Вострикова
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Уборка снега в центре СаратоваУборка снега в центре СаратоваФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 14 декабря, 165 рабочих и 136 единиц спецтехники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» продолжат убирать улицы города от снежных заносов.

Как сообщают «КП-Саратов» в городской администрации, за прошлые сутки было вывезено 2 816 кубометров снега и наледи.

На дороги высыпали 552 тонны песка и соли и 136 тонн реагентов.

Уборка снега в Саратове 14 декабря.

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