После сильного снегопада убирать улицы Саратова будут 165 рабочих
На дороги высыпали 552 тонны песка и соли
Уборка снега в центре СаратоваФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 14 декабря, 165 рабочих и 136 единиц спецтехники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» продолжат убирать улицы города от снежных заносов.
Как сообщают «КП-Саратов» в городской администрации, за прошлые сутки было вывезено 2 816 кубометров снега и наледи.
На дороги высыпали 552 тонны песка и соли и 136 тонн реагентов.
Уборка снега в Саратове 14 декабря.