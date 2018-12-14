Саратов встал в пробках из-за снегопада

14 Дек. 07:08 2018-12-14T09:16:39+03:00

Общественный транспорт не справляется с заносами на дорогах

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С раннего утра 14 декабря Саратов встал в пробках.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, причиной являются не столько аварии, а снегопад.

В снежных наносах на дорогах вязнут машины, что приводит к заторам.

Например, на кольце НИИ встал троллейбус. А на проспекте Энтузиастов автобус попал в аварию.

На восемь часов утра пробки достигли уже восьми баллов.

Напомним, накануне в Саратове предупреждали о метели.