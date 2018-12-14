Саратов встал в пробках из-за снегопада
Общественный транспорт не справляется с заносами на дорогах
Скриншот Яндекс.Пробки
Изменить размер текста:
С раннего утра 14 декабря Саратов встал в пробках.
Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, причиной являются не столько аварии, а снегопад.
В снежных наносах на дорогах вязнут машины, что приводит к заторам.
Например, на кольце НИИ встал троллейбус. А на проспекте Энтузиастов автобус попал в аварию.
На восемь часов утра пробки достигли уже восьми баллов.
Напомним, накануне в Саратове предупреждали о метели.