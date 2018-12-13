Двух саратовских инспекторов ДПС подозревают во взятке

СЕГОДНЯ 20:53 2018-12-13T21:17:30+03:00

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На двух сотрудников ГИБДД Саратова в Волжском следственном отделе возбудили уголовное дело по факту взятки в 10 000 рублей.

- В отношении 28 и 36-летнего инспекторов ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления - получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По данным следствия, 13 декабря 2018 года в период с 8 до 9 часов утра двое инспекторов ДПС, несшие службу на стационарном посту, расположенном на Славянской площади Саратова, остановили автомобиль, оснащенный прицепом, документов на который у водителя не имелось. Для не привлечения к административной ответственности за данное правонарушение сотрудники полиции потребовали от автомобилиста заплатить им незаконное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Поскольку денежных средств у мужчины при себе не имелось, нарушителя отпустили для снятия денег с банковской карты, – рассказали «КП-Саратов" в региональном следственном комитете.

Водитель обратился с заявлением в правоохранительные органы. В тот же день инспекторы ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Саратову получили лично взятку в виде денег в сумме 10 000 рублей от указанного водителя за не оформление протокола об административном правонарушении.

Получение взятки сотрудников ГИБДД были пресечены сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. Сейчас проводятся следственные действия, для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.