2018-12-14T09:15:54+03:00
Происшествия

Двух саратовских инспекторов ДПС подозревают во взятке

Полицейские потребовали за отсутствие документов на прицеп 10 тыс. рублей
Тимур Гадеев
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На двух сотрудников ГИБДД Саратова в Волжском следственном отделе возбудили уголовное дело по факту взятки в 10 тыс. рублей.

- В отношении 28 и 36-летнего инспекторов ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по Саратову возбуждено уголовное дело за получение взятки. По данным следствия, 13 декабря 2018 года в период с восьми до девяти часов утра двое инспекторов ДПС, несшие службу на Славянской площади Саратова, остановили автомобиль с прицепом, документов на который у водителя не имелось. Чтобы не привлекать шофера к наказанию, они потребовали у него 10 тыс. рублей. Денег у мужчины не было, поэтому гаишники отпустили его для снятия наличных с карты, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Водитель обратился с заявлением в правоохранительные органы. В тот же день инспекторы ДПС лично получили взятку от него за неоформление протокола.

В этот момент преступление пресекли оперативники ГУ МВД по Саратовской области. Сейчас проводятся следственные действия, для установления всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

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