В Саратове водитель Mitsubishi сбил 70-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
Пострадавшую госпитализировали
.
Изменить размер текста:
Сегодня на Проспекте Энтузиастов водитель иномарки сбил 70-летнюю женщину.
- Сегодня, около 10:50, напротив дома 58, по улице Проспект Энтузиастов, 28-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi , в пути следования допустил наезд на 70-летнюю пенсионерку. Пострадавшая переходила дороги по пешеходному переходу, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
В результате ДТП, женщина пешеход - госпитализирована. Обстоятельства выясняются.