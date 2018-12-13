2018-12-13T20:09:38+03:00
Происшествия

В Саратове водитель Mitsubishi сбил 70-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня на Проспекте Энтузиастов водитель иномарки сбил 70-летнюю женщину.

- Сегодня, около 10:50, напротив дома 58, по улице Проспект Энтузиастов, 28-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi , в пути следования допустил наезд на 70-летнюю пенсионерку. Пострадавшая переходила дороги по пешеходному переходу, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате ДТП, женщина пешеход - госпитализирована. Обстоятельства выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух саратовских инспекторов ДПС подозревают во взятке
Энергетики завершили работы на теплосети в центре Саратова
Автобус «Лысые Горы — Саратов» изменил свое расписание
Следователь СКР считает доводы защиты наркополицейских из Энгельса несостоятельными
«Концессии водоснабжения – Саратов» ведут борьбу с открытыми колодцами
Руководители саратовских компаний отрепетировали благотворительный спектакль
Саратовские артисты рассказали в Испании как «Трудно быть Буратино!»
Все задержанные наркополицейские в Энгельсе встретят новый год в СИЗО
Суд по делу министра Соколова в Саратове отложили до завтра
Трамваи №11 перестали ходить от Большой Садовой улицы
Михаил Исаев обнаружил сосульки на домах в центре Саратова
Экс-глава Ерусланского МО получал зарплату за фиктивного водителя
Вячеслав Володин: Саратовская область дополнительно получит более 1 млрд рублей
Обвиняемый в превышении полномочий полицейский из Энгельса: Мне стыдно за систему
Отключена вода в нескольких районах Саратова
Водолазы достали из Волги тело утонувшего рыбака
В Балаково усиливается работа с юрлицами по заключению договоров на обращение с ТКО
Подозреваемого в превышении полномочий полицейского отправили под арест на 2 месяца
Министр природы Саратовской области попросил суд не отстранять его от работы
Владимир Мединский поздравил саратовцев с Годом театра
Следствие по делу задержанных полицейских в Энгельсе просит отправить их под арест