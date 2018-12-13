В Саратове водитель Mitsubishi сбил 70-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
Пострадавшую госпитализировали
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Сегодня, 14 декабря, на проспекте Энтузиастов в Саратове водитель иномарки сбил 70-летнюю женщину.
- Около 10:50 напротив дома №58 28-летний парень, управляя автомобилем Mitsubishi, наехал на 70-летнюю пенсионерку. Пострадавшая шла через дорогу по пешеходному переходу, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В результате ДТП женщину госпитализировали. Обстоятельства выясняются.