В Саратове водитель Mitsubishi сбил 70-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 20:09 2018-12-13T20:09:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на Проспекте Энтузиастов водитель иномарки сбил 70-летнюю женщину.

- Сегодня, около 10:50, напротив дома 58, по улице Проспект Энтузиастов, 28-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi , в пути следования допустил наезд на 70-летнюю пенсионерку. Пострадавшая переходила дороги по пешеходному переходу, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате ДТП, женщина пешеход - госпитализирована. Обстоятельства выясняются.