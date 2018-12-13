Энергетики завершили работы на теплосети в центре Саратова

СЕГОДНЯ 19:33 2018-12-13T19:34:53+03:00

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Саратовский филиал "Т Плюс" завершил ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 на пересечении ул. ул. Горького и Зарубина в г. Саратове и приступил к восстановлению штатного режима теплоснабжения.

Напомним, что для повышения надежности теплосети были задействованы 5 ремонтных бригад и 15 единиц спецтехники. Объекты, подключенные к участку теплотрассы, были переведены на резервную схему подачи тепла.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.