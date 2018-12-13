Энергетики завершили работы на теплосети в центре Саратова
Начато восстановление штатного режима теплоснабжения
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Саратовский филиал «Т Плюс» завершил ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 на пересечении улиц Горького и Зарубина в Саратове и приступил к восстановлению штатного режима теплоснабжения.
Напомним, для повышения надежности теплосети были задействованы пять ремонтных бригад и 15 единиц спецтехники. Объекты, подключенные к участку теплотрассы, были переведены на резервную схему подачи тепла.
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.