Энергетики завершили работы на теплосети в центре Саратова

13 Дек. 19:33 2018-12-14T08:55:03+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» завершил ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 на пересечении улиц Горького и Зарубина в Саратове и приступил к восстановлению штатного режима теплоснабжения.

Напомним, для повышения надежности теплосети были задействованы пять ремонтных бригад и 15 единиц спецтехники. Объекты, подключенные к участку теплотрассы, были переведены на резервную схему подачи тепла.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.