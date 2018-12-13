Автобус «Лысые Горы — Саратов» изменил свое расписание
Транспорт будет отправляться восемь раз в неделю
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С сегодняшнего дня, 13 декабря, автобус будет следовать по новому графику.
- В Лысые горы можно отправиться каждый день в 10:00 и 14:00. Во все дни, кроме субботы, будет работать еще один рейс — в 06:15, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В Саратов транспорт будет отправляться всю неделю в 14:25, 16:50. Еще один рейс, в 09:40, будет ходить все дни, кроме воскресенья.