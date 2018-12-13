Следователь СКР считает доводы защиты наркополицейских из Энгельса несостоятельными

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-13T16:47:16+03:00

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В Энгельсском районном суде сегодня, 13 декабря, состоялось заседание, на котором трем задержанным наркополицейским была избрана мера пресечения — задержание под стражу.

Старший следователь следственного отдела по Энгельсу СУ СКР Дмитрий Шевченко дал короткий комментарий корреспонденту «КП-Саратов», в котором оценил позицию защиты по отношению к потерпевшему.

- Якобы он употребляет наркотики, ведет аморальный образ жизни. На самом деле гражданин официально трудоустроен, к уголовной ответственности не привлекался, на учете у нарколога не состоит. Поэтому доводы защиты являются частично несостоятельными — считает следователь.

Напомним, 11 декабря были задержаны 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Энгельсское» Владислав Казимиров, его 35-летний заместитель Денис Яковлев и и 28-летний оперуполномоченный данного отдела Сергей Капур. Их заподозрили в том, что они избили задержанного и якобы подложили ему наркотики.