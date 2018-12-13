2018-12-13T16:33:25+03:00
Недвижимость

«Концессии водоснабжения – Саратов» ведут борьбу с открытыми колодцами

За год закрыто 2,5 тыс объектов
Екатерина Семенова
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С целью обеспечения безопасности эксплуатации водопроводных и канализационных сетей специалисты ООО «КВС» ежедневно производят осмотр объектов водокомплекса, уделяя особое внимание открытым колодцам. При выявлении разрушенных люков производится замена изношенных и треснувших крышек. Для предотвращения фактов хищения, специалисты устанавливают крышки из полимерных материалов.

В ведении компании находится более 40 тысяч колодцев и обеспечение безопасности их эксплуатации – приоритетная задача ООО «КВС. С начала года силами ресурсоснабжающей организации было закрыто 2584 объектов. С начала месяца – более 50. Также компания продолжает акцию «Закрой люк – спаси ребенка». Ежедневно в диспетчерскую службу ООО «КВС» поступают сообщения жителей города о наличии открытых колодцев. Все заявки обрабатываются оператором и отправляются на обследование техническим службам, которые устанавливают балансодержателя коммуникаций. Если коммуникации не находятся на балансе ООО «КВС», информация об объектах передается их предположительным владельцам либо в ЕДДС Саратова.

ООО «КВС» обратилось к жителям: В случае обнаружения открытых колодцев необходимо незамедлительно сообщать в диспетчерскую службу организации по круглосуточному телефону: (8452) 24-65-24 или на электронную почту: info@kvs-saratov.ru. В обращении необходимо указывать точный адрес объекта (по возможности приложить фотографию территории).

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