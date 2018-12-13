Руководители саратовских компаний отрепетировали благотворительный спектакль

СЕГОДНЯ 16:32 2018-12-13T16:36:39+03:00

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В Саратовском театре оперы и балета сегодня, 13 декабря, прошла репетиция благотворительного спектакля «Безымянная звезда» с участием непрофессиональных актеров. Роли в мюзикле исполняют руководители саратовских компаний. Вырученные деньги с продажи билетов идут на помощь детям. Сразу после спектакля ребятам подарят сертификаты, музыкальные инструменты и другое.

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на репетиции постановки, которая состоится 19 декабря, и поговорил с организаторами и актерами.

Елена Козина, директор центра бизнес-технологий «Эксперт», организатор спектакля:

- В данном проекте преимущество то, что все актеры — руководители саратовских компаний и у них есть такое качество как результативность. Они могут в нужный момент собраться и сделать невероятные вещи. Второе преимущество — это люди, которые репетируют только, чтобы сыграть один раз, что дает дополнительную мобилизацию, драйв. Профессиональные актеры играют один, два, пять, десять раз, а мы собрались здесь только для одного спектакля, — сказала Елена.

Она также добавила, что организаторы в проект отбирают тех людей, про которых знают, что они смогут и справятся, существуют определенные критерии.

- Потенциально все руководители — лидеры, но режиссер на сцене главный, а они умеют подчиняться, — уточнила она.

Татьяна Прокофьева, директор ювелирной сети «Занзибар», исполняет роль в этом мюзикле:

- Я участвую в благотворительных спектаклях уже восьмой раз, но каждый как первый. Эта постановка очень интересная, подключаются танцы и песни, которые мы поем вживую. Делаем то, чего никогда бы не стали. Мюзикл будет зрелищным, ярким. За месяц мы начинаем готовиться к постановке, за две недели — усиленнее. 18 декабря, за день до спектакля, будет генеральная репетиция в костюмах, — рассказала Татьяна Петровна.

Она отметила, что вовлечены все люди, которые участвуют в этом мюзикле: не только бизнесмены, но и организаторы, режиссер, наши друзья и зрители. Все принимают участие в таком большом деле — благотворительность. По словам Татьяны, у актеров горят глаза, они прибегают на репетиции, иногда придумывают что-то новое для спектакля.

Илья Амзин, директор ООО «Бам-Агро», актер этого мюзикла:

- В постановках я участвую первый раз. У меня замечательные впечатления, во-первых потому, что это благотворительный концерт, во-вторых, я играю с самыми лучшими людьми этого города и в-третьих, мне нравится сама сцена и творить на ней. Если в следующем году позовут, я с радостью приму приглашение еще раз поучаствовать. Роль не обязательно должна быть большой, если она вносит свой вклад, значит и она важна, мне она нравится, — рассказал Илья.

Андрей Приискалов, представляет сеть магазинов «Семейный», исполняет роль в спектакле:

- Я играю первый раз. Мне очень нравится, если в следующем году позовут, я обязательно приму участие. Все мои коллеги-«актеры» замечательные люди, с ними мы находим легко общий язык и творим это прекрасное дело, — ответил Андрей.