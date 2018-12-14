С начала года в Саратовской области построили 61 многоэтажку
Это на 0,5% больше, чем в прошлом году
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В Саратовской области за 11 месяцев строительные организации возвели 61 дом. Жильцов ожидают 7 450 квартир общей площадью 417 тыс. кв. м.
- По предварительным данным, всего в январе-ноябре 2018 года введено в эксплуатацию 960,8 тыс. кв. м жилья. Это на 0,5% больше, чем в прошлом году, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области.
За свой счет население построило 543,8 тыс. кв. м жилья.