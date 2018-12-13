2018-12-13T16:04:46+03:00
Происшествия

Все задержанные наркополицейские в Энгельсе встретят новый год в СИЗО

Их отправили за решетку до 10 февраля
Александр Уриевский
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Задержанного в Энгельсе наркополицейского вывели из-зала суда под охраной.

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В районном суде Энгельса 13 декабря прошло заседание по делу об избрании меры пресечения задержанным сотрудникам полиции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на скамье подсудимых находится оперативник отдела Сергей Капур.

Адвокат обвиняемого, также как ранее защитники руководителей отдела наркоконтроля, попросил отправить его подзащитного под домашний арест, поскольку все обвинения строятся на основании показаний свидетеля, который является другом потерпевшего. Кроме этого, у лейтенанта двое несовершеннолетних детей.

Съемку журналистам по ходатайству адвоката запретили.

Следователь на основании показаний свидетелей и результатов очных ставок попросил взять Сергея Капура под стражу. По версии следствия, именно лейтенант полиции Капур организовывал оперативные мероприятия в отношении признанного потерпевшим Исаенко, который заявил о подброшенных ему наркотиках. Обвинение предъявлено по ч.3 статьи 286 УК РФ.

Судья Николай Почевалов принял решение о взятии лейтенанта Капура под стражу на два месяца, до 10 февраля. Напомним, ранее аналогичные решения приняты в отношении начальника отдела и его заместителя, подполковников.

Задержанного в Энгельсе наркополицейского вывели из-зала суда под охраной.

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