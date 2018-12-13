Суд по делу министра Соколова в Саратове отложили до завтра

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-13T19:41:42+03:00

Не были вовремя подготовлены документы о его увольнении

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Суд по министру природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрию Соколову отложили до завтра до 14:00.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это связано с невозможность оперативно подготовить документы о его увольнении.

- К сожалению, отдел кадров не успел предоставить необходимые документы об увольнении Соколова и таким образом, он готов предоставить их только завтра в 12:00, — заявила адвокат чиновника.

Прокурор попросил возобновить слушание об отстранении министра, а следователь СУ СКР отдела по особо важным делам региона Станислав Белозерцев заявил, что приказ об увольнении не является окончательным документом, так как, согласно законодательству, уволенный чиновник после подписания приказа должен отработать ещё 14 дней.

В конечном итоге судья Наталья Спицына приняла решение отложить слушание по отстранению от должности министра Соколова до 14:00 пятницы 14 декабря.