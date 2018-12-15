2018-12-15T11:50:07+03:00
Общество

В Саратовскую область запретили привозить молдавские персики и сливы

В партиях фруктов обнаружили возбудителя заразы
Дарья Вострикова
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В Саратовскую область перестанут ввозить абрикосы, вишню, черешню, персики, нектарины, сливы и терн из Республики Молдова.

- В одной из партии слив и нектаринов с фитосанитарными сертификатами специалисты выявили возбудителя бурой монилиозной гнили. Она является карантинным объектом для Евразийского экономического союза, поэтому были введены ограничения по ввозу на ряд фруктов с 28 ноября, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Вся продукция, отгруженная до этого дня, попадет в регион только после лабораторной экспертизы.

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